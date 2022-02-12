Уборочная техника забыла про северные районы Петербурга

В Северной столице началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудовани.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. На Васильевском острове заметно 25 машин, на Петроградской стороне — восемь. Уборка улиц происходит и с спальных районах города. Красносельский, Кировский, Московский, Фрунзенский районы не остались без машин.

Меньше повезло Петродворцовому району, где работает всего шесть уборочных машин. В Калининском районе заметно около пяти машин

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некачественная уборка улиц в Петербурге стала поводом для масштабных обысков на коммунальных предприятиях города и возбуждения уголовных дел. Во вторник, 8 февраля, в организациях, отвечающих за уборку снега, проводились обыски, а также другие следственные и процессуальные действия.