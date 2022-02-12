Эксперт рассказал, стоит ли сейчас продавать доллар

Эксперт рассказал, стоит ли сейчас продавать доллар
Вирус серьезно ударил по экономике. Фото: Pixabay

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что рассмотреть продажу имеющихся у вас долларов нужно в случае смены тренда курса рубля, но пока этого не произошло.

«Статистика по динамике курса рубля по отношению к доллару за все время существования новой России неутешительна», — приводит его слова агентство «Прайм».

Он отметил, что пока предпосылок разворота тренда нет.

По словам эксперта, несмотря на сильную нефть и жесткую политику ЦБ, которые играют на пользу рубля, есть и негатив для российской валюты: геополитика и укрепление доллара на фоне ястребиной политики ФРС. Он считает, что по этим причинам рассчитывать на рост рубля нет оснований, максимум до уровня в 70 рублей за доллар, но не ниже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что впервые с апреля 2021 года доллар поднялся выше 78 рублей, российская же валюта продолжает падать. Адамидов заявил, что на ситуацию возвращения курса к 30 рублям, прежде всего, влияет министерство финансов России.

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