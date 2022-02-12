В Петербурге завели уголовное дело после гибели ребенка под поездом

В Петербурге завели уголовное дело после гибели ребенка под поездом
Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью. Фото: zmsut.sledcom.ru

После смерти ребенка, попавшего под поезд в Петербурге, возбуждено уголовное дело.

Трагический инцидент произошел 11 февраля.

При попытке перебежать железнодорожные пути на 16 км перегона станций «Лахта – Новая деревня», электропоездом сообщением «Сестрорецк – Санкт-Петербург» травмирован малолетний мальчик 2015 года рождения. Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 40-летний петербуржец переходил пути в неположенном месте, когда к нему приближался грузовой электропоезд. Произошло столкновение, в результате мужчина получил травмы средней тяжести.

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