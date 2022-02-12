Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре

В субботу, 12 февраля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем выпадет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный ночью будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, днем разгонится до 7-12 метров в секунду. Вечером в прибрежных районах порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха составит -5…-7 градусов, к вечеру столбики термометров покажут -1…+1 градусов. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о снеге и гололедице 27 января.