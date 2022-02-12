Экономический союз призвал Минздрав Австрии признать вакцину «Спутник V»

Экономический союз призвал Минздрав Австрии признать вакцину &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Австрийский экономический союз призвал министра здравоохранения Вольфганга Мюкштайна признать «Спутник V» во избежание дефицита рабочей силы в Австрии.

В Австрии признали два китайских и три индийских препарата, однако российского «Спутника V» в нем нет.

По словам генерального секретаря Австрийского экономического союза Курта Эггера, это еще больше усугубляет ситуацию, делая страну непривлекательной для иностранных работников — в частности, привитым непризнанным «Спутником» для каждого взъезда в страну нужно будет сдавать платный тест на ковид у себя на родине.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию на территории России.

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