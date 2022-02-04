«Спутник V» получил постоянную регистрацию в РФ

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Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Вакцина «Спутник V» получила постоянную регистрацию на территории России. Об этом сообщили министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована не на предварительных условиях, [она] прошла полностью все этапы клинических исследований», — приводит его слова ТАСС.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина коронавирус


 

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