Город спит: утренние пробки в Петербурге составили один балл

На дорогах Петербурга утром в субботу, 12 февраля, наблюдаются пробки в 1 балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация в Северной столице останется неизменной как минимум до 13 часов — к этому моменту пробки вырастут до 3 баллов. Сейчас небольшие пробки собрались на Васильевском острове на 8-9 линии В.О., 1 линии В.О., Большом проспекте В.О. На Петроградской стороне — на проспекте Добролюбова, Большой Пушкарской, Большом проспекте П.С.

В «желтый» окрашивается частично Садовая, набережная Обводного канала, Невский проспект, Вознесенский проспект, Измайловский проспект, улица Декабристов.

На севере города немного затруднен проезд на проспекте Энгельса, проспекте Просвещения, проспекте Культуры, Выборгском шоссе, Богатырском проспекте.

На юге, как обычно, пробки скопились на Московском шоссе, а желтые — на Софийской улице и проспекте Стачек, Ленинском и Московском проспектах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной Карповки до середины лета ограничат движение транспорта. Вплоть до 14 июля следующего года рабочие будут поэтапно закрывать движение по участку набережной от улицы Всеволода Вишневского до Петропавловской улицы.