Ушла из жизни звезда фильма «Тихий Дон» Зинаида Кириенко

Ушла из жизни советская и российская актриса Зинаида Кириенко умерла. Ей было 88 лет.

Точная причина смерти не известна. Ранее актриса попала в больницу с ковидом.

Печальную новость о смерти известной актрисы сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Училась во ВГИК, который закончила в 1958 году. Известна по таким фильмам, как «Тихий Дон», «Судьба человека», «Два капитана».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Евгении Брик не стало в четверг, 10 февраля. Трагическое известие шокировало ее поклонников. Причину смерти артистки назвала актриса Юлия Ауг. Актриса боролась с онкологическим заболеванием. По ее словам, звезда сериалов скрывала свой недуг от всех. О ее болезни никто не догадывался, об этом знали только близкие.