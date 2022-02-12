Циклон «Юта» принесет оттепель в Петербург

В субботу, 12 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Синоптическая ситуация будет определяться приближающимся с запада североатлантическим циклоном «Юта». Сегодня ожидается снег, местами переходящий в мокрый. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует быть осторожнее.

Температура воздуха ожидается на уровне -1…+1 градуса. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о снеге и гололедице 27 января.