Циклон «Юта» принесет оттепель в Петербург

Циклон «Юта» принесет оттепель в Петербург
В Петербурге ожидается сильный ветер. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В субботу, 12 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Синоптическая ситуация будет определяться приближающимся с запада североатлантическим циклоном «Юта». Сегодня ожидается снег, местами переходящий в мокрый. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует быть осторожнее.

Температура воздуха ожидается на уровне -1…+1 градуса. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о снеге и гололедице 27 января.

михаил леус погода циклон юта


 

Новости партнеров
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
Лама петербургского дацана рассказал о предстоящем годе
Лама петербургского дацана рассказал о предстоящем годе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Циклон «Юта» принесет оттепель в Петербург
Ушла из жизни звезда фильма «Тихий Дон» Зинаида Кириенко
Пожар на Северном проспекте унес жизнь одного человека
Город спит: утренние пробки в Петербурге составили один балл
Названы самые популярные направления путешествий у россиян на День святого ...
Стало известно, когда россияне чаще обращаются за помощью
Врач назвал продукт для восстановления легких
В Сланцевском районе ночью вспыхнул частный дом