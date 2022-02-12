Врач предостерегла, к чему может привести сон не в полной темноте

Врач предостерегла, к чему может привести сон не в полной темноте. Фото: pixabay

Врач предостерегла, к чему может привести сон не в полной темноте. Фото: pixabay

Россиянам рассказали, чем грозит сон в присутствии хоть какого-то источника света. По мнению специалистов, регулярный сон не в полной темноте может нанести существенный вред организму.

Врач Наталья Половодова отметила, что если спать не в полной темноте, то можно увеличить риск развития раковых опухолей. Об том она поделилась с «Ura.ru».

«Многие несерьезно относятся к теме полного затемнения в спальне, а ведь этот фактор имеет колоссальное значение для здоровья человека, так как только в таких условиях может произойти выработка гормона мелатонина», — заявила Половодова.

Эксперт настоятельно рекомендует создание максимально возможных и удобных условий для сна, с учетом всех нюансов, включая свет, позы и место, где человек отдыхает. Это нужно для того, чтобы не допустить нарушений в работе организма.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт рассказала о бессонницы после COVID-19, которая может длиться от трех до шести месяцев.