В Ленобласти еще 2366 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 2366 человек заразились коронавирусом
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 2366 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 141 234 случая ковида. При этом выздоровели 107 255 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на первом месте — 21 689 случаев. На втором Москва — 14 336 случаев. На третьем месте Московская область — 9 146.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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