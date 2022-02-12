На Васильевском острове петербуржец избил трехмесячного малыша

На Васильевском острове петербуржец избил трехмесячного малыша
На Васильевском острове петербуржец избил трехмесячного малыша. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге 24-летний гражданин избил свою трехмесячную дочь, после чего девочка попала в больницу в состоянии средней тяжести.

Все произошло на Васильевском острове в коммунальной квартире. Об этом пишут «Невские новости».

Неработающий мужчина жестоко избил свою маленькую трехмесячную дочь. Он нанес ей удары по голове и лицу 11 февраля около 16:00. В результате девочка с черепно-мозговой травмой и ушибами была доставлена в больницу. Сейчас ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранительные органы задержали мужчину. Как стало известно, что девочка родилась в полной, но при этом в неблагополучной семье. Отмечается, что родители стоят на учете в органах системы профилактики.

В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье «хулиганство». Сейчас мужчина помещен в специальное помещение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после смерти ребенка, который попал под поезд в Петербурге, возбуждено уголовное дело. Трагический инцидент произошел 11 февраля.

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