Эксперты выявили неожиданный симптом рака, который наблюдается сразу после пробуждения

Эксперты выявили неожиданный симптом рака, который наблюдается сразу после пробуждения
Эксперты выявили неожиданный симптом рака, который наблюдается сразу после пробуждения. Фото: Pixabay

Некоторые симптомы могут не вызывать опасения у человека, потому что могут быть приняты им за обычные признаки простуды. Между тем эксперты рассказали, на что все-таки стоит обратить особое внимание, в частности после пробуждения.

Фармацевт Chemist Click Канани указала, что некоторые симптомы могут свидетельствовать о раке. Об этом пишет solenka.info.

Так, одним из тревожных симптомов, по мнению эксперта, является боль в горле и кашель во время пробуждения. В случае, когда такие признаки наблюдаются в течение двух недель, нужно незамедлительно обратиться к профильному специалисту.

Эксперт подчеркнула, что особое внимание к такому симптому должны уделять курильщики.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителям России рассказали, чем грозит сон в присутствии хоть какого-то источника света. Врач Наталья Половодова отметила, что если спать не в полной темноте, то можно увеличить риск развития раковых опухолей.

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