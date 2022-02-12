Эксперты выявили неожиданный симптом рака, который наблюдается сразу после пробуждения

Некоторые симптомы могут не вызывать опасения у человека, потому что могут быть приняты им за обычные признаки простуды. Между тем эксперты рассказали, на что все-таки стоит обратить особое внимание, в частности после пробуждения.

Фармацевт Chemist Click Канани указала, что некоторые симптомы могут свидетельствовать о раке. Об этом пишет solenka.info.

Так, одним из тревожных симптомов, по мнению эксперта, является боль в горле и кашель во время пробуждения. В случае, когда такие признаки наблюдаются в течение двух недель, нужно незамедлительно обратиться к профильному специалисту.

Эксперт подчеркнула, что особое внимание к такому симптому должны уделять курильщики.

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