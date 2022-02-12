Власти Петербурга рассчитывают, что город преодолел пик пятой волны COVID

Власти Петербурга рассчитывают, что город преодолел пик пятой волны COVID
Уровень госпитализаций всегда растет отсроченно после роста уровня числа пациентов на амбулаторном лечении, рассказал Дмитрий Лисовец. Фото: комитет по здравоохранению

Впервые за последние недели число лиц, находящихся под наблюдением врачей, уменьшается. Об этом заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, на сегодняшний день это число составляет более 287 тысяч, в то время как еще два дня назад превышало 297 тысяч.

Председатель комитета отметил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», что такие показатели позволяют рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен. Лисовец также добавил, что в городе перестает расти число заболевших.

Напомним, в Петербурге за последние сутки выявили 21 689 случаев заражения коронавирусом. Город занял третье место среди российских регионов по заболеваемости коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пик «омикрона» в России может быть пройден уже в феврале.

коронавирусная пандемия новости СПб пятая волна


 

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