Набережная реки Смоленки оказалась затоплена из-за аварии

Набережная реки Смоленки оказалась затоплена из-за аварии
Набережная реки Смоленки затоплена. Фото: скриншот «Живем на Васильевском | Васильевский остров»/ «ВКонтакте».

Пешеходная зона в районе набережной реки Смоленки оказалась затоплена ледяной водой.

О наводнении один из прохожих рассказал вечером 12 февраля. Кадры с места происшествия появились в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» социальной сети «ВКонтакте».

Вода почти полностью заполнила пешеходную зону. На видео можно заметить, как из небольшого отверстия на набережной разливается фонтан.

Пользователи также добавили, на отдельных участках затопившая набережную вода заледенела и теперь напоминает огромный каток.

На место ЧП уже приезжали специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горожане также пожаловались на заваленную сугробами дорогу к Центру Алмазова.

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