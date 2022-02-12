Петербургским кафе и барам могут продлить работу до двух часов ночи

Петербургским кафе и барам могут продлить работу до двух часов ночи
Фото: пресс-служба администрации Центрального района

В Петербурге предложили продлить разрешенный режим работы ночных заведений. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов.

С просьбой смягчить ковид-ограничения для общепита он обратился к главе петербургского Роспотребнадзора Наталье Башкетовой. Работу заведений могут продлить до двух часов ночи. Сейчас рестораны и бары закрываются в 23:00.

«При условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований», – написал депутат на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ходе ночных проверок с 11 на 12 февраля на улице Рубинштейна и набережной канала Грибоедова было обнаружено 17 нарушителей, — это все проверенные бары и рестораны. Деятельность всех заведений приостановлена, а в отношении владельцев возбуждены административные дела. Всем нарушителям были назначены штрафы в размере до 300 тысяч рублей.

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Петербургским кафе и барам могут продлить работу до двух часов ночи
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