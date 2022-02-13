Песков: Россия расширит партнерство с Западом там, где есть взаимность

По словам Пескова, Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми. Фото: Кремль

По словам Пескова, Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми. Фото: Кремль

Москва готова пойти на контакт со всеми странами, включая США и Европу, но насильно мил не будешь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми — в том числе в торгово-экономическом и инвестиционном, а также по вопросам безопасности.

«Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность», — сказал Песков в беседе с РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что это абсолютная норма, когда «дефицит общения на одном, скажем так, фланге компенсируется общением на другом фланге». И это, как отмечает Песков, происходит и у РФ.

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