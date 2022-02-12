Стало известно, о чем Путин и Байден говорили по телефону более часа

Стало известно, о чем Путин и Байден говорили по телефону более часа
Джо Байден и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден говорили по телефону более часа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл подробности беседы.

Путин и Байден говорили по защищенной связи больше часа, разговор завершился в 20:06 мск. По словам помощника Путина, Байден в телефонном разговоре упомянул возможные жесткие санкции в отношении Москвы в условиях напряженной ситуации вокруг Украины, однако акцента на этом вопросе не было.

Как сообщил ТАСС, американский президент также озвучил Путину идеи по гарантиям безопасности, однако они, по словам помощника президента, не учитывают главные российские инициативы и озабоченности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Соединенные Штаты не смогут обеспечить эвакуацию своих граждан из Украины в случае начала войны, которая может начаться «в любой момент». В новом заявлении Госдепа говорится, что американским гражданам не следует посещать Украину, а тем, кто уже там находится, следует покинуть страну прямо сейчас.

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