Диетолог порекомендовала не сочетать макароны с мясом

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде от употребления макарон с мясом.

Специалист рассказала «Ленте.ру», что организм долго переваривает мясо, поэтому нужно внимательнее выбирать сочетание с другими продуктами. По словам диетолога, можно навредить здоровью, если есть мясо с углеводами: макаронами, картофелем, крупами и хлебом.

Как объяснила врач, такое сочетание может привести к интоксикации, что вызовет тошноту, метеоризм и другие неприятные последствия. Соломатина отметила, что углеводы, в отличие от мяса, перевариваются не так долго, но если они оказываются в желудке вместе с ним, то начинают бродить.

Чтобы этого избежать, диетолог порекомендовала сочетать мясо с овощами. Рыбу можно есть с пюре, а суп с хлебом. Кашу или творог лучше употреблять с ягодами, а омлет и картофель — тоже с овощами.

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