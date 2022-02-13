Диетолог порекомендовала не сочетать макароны с мясом

Диетолог порекомендовала не сочетать макароны с мясом
Такое сочетание может привести к интоксикации. Фото: Pixabay

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде от употребления макарон с мясом.

Специалист рассказала «Ленте.ру», что организм долго переваривает мясо, поэтому нужно внимательнее выбирать сочетание с другими продуктами. По словам диетолога, можно навредить здоровью, если есть мясо с углеводами: макаронами, картофелем, крупами и хлебом.

Как объяснила врач, такое сочетание может привести к интоксикации, что вызовет тошноту, метеоризм и другие неприятные последствия. Соломатина отметила, что углеводы, в отличие от мяса, перевариваются не так долго, но если они оказываются в желудке вместе с ним, то начинают бродить.

Чтобы этого избежать, диетолог порекомендовала сочетать мясо с овощами. Рыбу можно есть с пюре, а суп с хлебом. Кашу или творог лучше употреблять с ягодами, а омлет и картофель — тоже с овощами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог дала советы по борьбе с нехваткой витаминов.

еда жкт мясо продукты углеводы


 

Новости партнеров
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Лама петербургского дацана рассказал о предстоящем годе
Лама петербургского дацана рассказал о предстоящем годе
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог порекомендовала не сочетать макароны с мясом
Впервые за 42 года российская команда в мужской лыжной эстафете забрала ...
Петербуржец с криминальным прошлым стрелял по соседу из машины
На набережной Фонтанки спасатели оперативно предотвратили крупный пожар
Аналитик отметил, что инфляция в России связана с ослаблением рубля и ...
В России за сутки выявили почти 200 тысяч случаев COVID-19
На компенсацию некоторых услуг пенсионерам в России могут выплатить до 300 тысяч
В Петербурге скончались еще 72 пациента с коронавирусом