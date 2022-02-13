На улице Демьяна Бедного в пожаре погибло два бедных кота

На улице Демьяна Бедного в пожаре погибло два бедных кота. Фото: pixabay

На улице Демьяна Бедного в пожаре погибло два бедных кота. Фото: pixabay

В Калининском районе Санкт-Петербурга вечером произошел пожар в трехкомнатной квартире. Хозяева успели эвакуироваться до до прибытия спасателей, но вот двух своих котов спасти не смогли. Животные погибли.

Около 17:38 в воскресенье в экстренные службы поступило сообщение, что на улице Демьяна Бедного, 22, корпус 3 произошел квартирный пожар. На место сразу же были отправлены 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. О погибших котах сообщили в 78.ru.

Пожар удалось потушить спустя 20 минут. В 17:58 огонь уже был ликвидирован. Выяснилось, что в трехкомнатной отдельной квартире обгорела кухня на площади 5 квадратных метров.

Все детали инцидента и причины в настоящий момент уточняются. Хозяева и другие жильцы дома, предварительно, не пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурга днем произошел пожар на проспекте Просвещения, 84, корпус 1. Мужчина, чья квартира сильно обгорела, не хотел ее оставлять.