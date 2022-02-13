Минобороны РФ: вблизи Курильских островов обнаружили подлодку ВМС США

В территориальных водах России вблизи курильского острова Уруп была обнаружена атомная субмарина ВМС США типа Virginia.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военно-морской сфере.

По данным источника, после того как с нарушителем вышли на связь, субмарина использовала имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ назвал недостоверными сообщения Госдепартамента о том, что Россия передала США свой ответ на предложения по гарантиям безопасности. Он отметил, что в Кремле пока не знают, когда Москва даст ответ на наработки Вашингтона, это будет зависеть от решения президента России Владимира Путина.