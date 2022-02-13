Минобороны РФ: вблизи Курильских островов обнаружили подлодку ВМС США

Минобороны РФ: вблизи Курильских островов обнаружили подлодку ВМС США
Атомную субмарину ВМС США обнаружили противолодочные самолеты Ил-38 и подлодка ТОФ. Фото: pixabay.com

В территориальных водах России вблизи курильского острова Уруп была обнаружена атомная субмарина ВМС США типа Virginia.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военно-морской сфере.

По данным источника, после того как с нарушителем вышли на связь, субмарина использовала имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ назвал недостоверными сообщения Госдепартамента о том, что Россия передала США свой ответ на предложения по гарантиям безопасности. Он отметил, что в Кремле пока не знают, когда Москва даст ответ на наработки Вашингтона, это будет зависеть от решения президента России Владимира Путина.

курильские острова минобороны рф субмарина


 

Новости партнеров
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минобороны РФ: вблизи Курильских островов обнаружили подлодку ВМС США
Выяснилось, что жители России предпочитают хранить свои сбережения в рублях
Вирусолог Чумаков рассказал об опасности назальной вакцины
На улице Демьяна Бедного в пожаре погибло два бедных кота
«Грядет экологическая катастрофа»: Шуваловский лес утонул в ...
Назван уровень коллективного иммунитета в России, который снизит ...
В Невском районе Петербурга заметили краснокожую серую куропатку, ...
С февраля группа неработающих россиян сможет получать более 7 тысяч рублей от ПФР