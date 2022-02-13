Ученые предупредили о смертельной опасности новых штаммов коронавируса

Британские ученые заявили, что следующий штамм коронавируса может быть гораздо опаснее предыдущих вариантов.

Как сообщает The Guardian, профессор-эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета считает, что «омикрон» — это другая генеалогическая ветвь коронавируса и не связана напрямую с «дельтой».

«После «омикрона» вариантов будет больше, и если они будут более заразными, они будут доминировать. Они могут оказаться более смертельными или иметь более серьезное негативное влияние », — считает он.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.