В Калининском районе дотла сгорел BMW

В Калининском районе дотла сгорел BMW
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Вечером 13 февраля в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 20:36 мск. Недалеко от улицы Софьи Ковалевской, 10, загорелась иномарка.

В автомобиле BMW сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 21:04 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурга днем произошел пожар на проспекте Просвещения, 84, корпус 1. Мужчина, чья квартира сильно обгорела, не хотел ее оставлять.

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