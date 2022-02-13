В Калининском районе дотла сгорел BMW

Вечером 13 февраля в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 20:36 мск. Недалеко от улицы Софьи Ковалевской, 10, загорелась иномарка.

В автомобиле BMW сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 21:04 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурга днем произошел пожар на проспекте Просвещения, 84, корпус 1. Мужчина, чья квартира сильно обгорела, не хотел ее оставлять.