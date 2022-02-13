Эксперт назвал две самые перспективные валюты

Названы две самые перспективные мировые валюты.

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев рассказал, какие валюты с точки зрения экономистов являются наиболее привлекательными на сегодняшний день. По его словам, это доллар и швейцарский франк.

Эксперт назвал доллар универсальным платежным средством, так как экономика Соединенных является крупнейшей в мире. А вот у евро нет такого потенциала, так как он является валютой нескольких стран.

Перспективность швейцарского франка экономист связал с особым положением Швейцарии в мире.

«Традиционно сильные позиции сохранит швейцарский франк благодаря социально-экономической стабильности и уникальной роли Швейцарии в мировых финансах, и он имеет все шансы укрепиться и по отношению к доллару, и к евро», — приводит его слова «Прайм».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что финансист заявил о риске обвала рубля в случае вооруженного конфликта с участием России. При текущей напряженности на геополитическом поле рубль может закрепиться в районе 80 единиц за доллар и более 90 — за евро. Американская валюта может стоить и сто рублей, если нефтяной рынок обвалит новый опасный штамм коронавируса.