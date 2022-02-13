Вакцина «Спутник V» стала самой используемой вакциной в Мехико

Вакцина «Спутник V» стала самой используемой вакциной в Мехико
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Вакцина «Спутник V» стала самым популярным препаратом в ходе вакцинации от коронавируса в Мехико.

Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на заявление главы мексиканского Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка.

В Мехико российской вакциной привились более 3 млн человек. Для ревакцинации от коронавируса в качестве бустера в городе все более широко применяется «Спутник Лайт». По данным главы ADIP, на «Спутник V» приходится около 40% всех вакцинаций от ковида в Мехико.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию на территории России.

"Спутник V" вакцина мехико


 

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