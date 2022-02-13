В Петербурге зафиксировали рекордную смертность с приходом «омикрона»

Смертность от коронавируса в Петербурге заметно выросла в последние дни. В минувшие сутки город достиг максимума летальности за всю пятую волну коронавируса.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», в Петербурге 12 февраля от последствий болезни скончались 72 человека. С приходом «Омикрона» статистика смертности снова выросла. В последний раз аналогичные показатели фиксировались в ноябре-декабре прошлого года.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.