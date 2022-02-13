В Петербурге ищут охотника за пылевыми бурями

Проблемы с поиском работы по профессии не испытывают лишь 26% соискателей из Петербурга и 27% из Ленобласти. Фото: unsplash

Проблемы с поиском работы по профессии не испытывают лишь 26% соискателей из Петербурга и 27% из Ленобласти. Фото: unsplash

В Петербурге открылась вакансия охотника за пылевыми бурями.

Необходимость в таком кандидате появилась в одноименном проекте, в рамках которого ученые изучают внутренние морские волны.

Согласно данным SuperJob, будущему сотруднику нужно помогать ученым искать волны-убийцы.

Опыт работы и высшее образование не имеют значения. Хотя зарплате можно не мечтать. Зато работодатель готов ставить интересные задачи и обучить того, кто заинтересован в научных исследованиях.

Потенциальному сотруднику необходимо проводить анализ космических снимков под руководством ученых. Целью научного проекта является достижение способности распознавать на снимках внутренние волны в морях и океанах. Они представляют особую опасны для судов, так как возникают внезапно и не заметны для радаров.

Работа предполагается в удаленном формате при частичной занятости.

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