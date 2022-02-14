В Петербурге задержали водителя, который изнасиловал врача

В Петербурге задержали водителя, который изнасиловал врача
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в разбойном нападении на врача. Кроме того, пострадавшая заявила об изнасиловании.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», задержанный занимается частным извозом. По предварительной информации, 10 февраля к нему в машину села 25-летняя женщина, которая работает врачом. В какой-то момент водитель начал угрожать ей ножом и потребовал 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и региону.

Потерпевшая ответила, что ей надо снять деньги с карты, и вышла у ТЦ на проспекте Просвещения. Она вызвала полицию. На допросе женщина рассказала об изнасиловании. Уголовное дело возбуждено по двум статьям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга гражданин Узбекистана избил и изнасиловал свою сожительницу. Инцидент произошел в доме на Подольской улице. 22 декабря в полицию обратилась 50-летняя женщина и сообщила о том, что ее избил 40-летний сожитель.

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