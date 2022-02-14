Российского рэпера нашли мертвым на съемной квартире в Сочи

Российского рэпера нашли мертвым на съемной квартире в Сочи
Владимир Богданов. Фото: vk.com/rs_promo

В Сочи на съемной квартире на улице Чехова нашли мертвым рэпера из Хакасии Владимира Богданова. Ему было 32 года. Тело обнаружил хозяин жилья.

Как сообщает KP.RU, рэпер, известный публике под творческим псевдонимом Рикосан, 1 февраля перестал выходить на связь.

Не мог дозвониться до россиянина и хозяин квартиры. Он решил лично его проведать. В одной из комнат он обнаружил следы крови, а рядом лежало тело мужчины.

По словам источника в правоохранительных органах, у погибшего было ножевое ранение в живот, однако следов посторонних в квартире не нашли. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ходе судебно-медицинской экспертизы по делу о смерти рэпера Энди Картрайта выяснились жуткие подробности обстоятельств его убийства. Специалисты предположили, что мужчину могли начать расчленять еще живым.

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