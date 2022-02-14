В понедельник в Пулково нет задержанных рейсов

В понедельник в Пулково нет задержанных рейсов
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В понедельник, 14 февраля, в аэропорту Пулково все самолеты отправятся в свои рейсы по расписанию. На данный момент вылеты из Северной столицы планируются без отмен и задержек.

Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы аэропорта.

Петербуржцы смогут спокойно и во время улететь, в чатсности, в Москву, Самарканд и Казань.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авиакомпания «Россия» запускает регулярные рейсы в аэропорт «Хибины», откуда можно будет попасть на один из самых популярных горнолыжных курортов «Большой Вудъявр». Самолеты начнут летать с 11 февраля.

аэропорт пулково самолеты


 

Новости партнеров
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В понедельник в Пулково нет задержанных рейсов
Российского рэпера нашли мертвым на съемной квартире в Сочи
В Петербурге задержали водителя, который изнасиловал врача
Политолог предложил запретить праздновать День Святого Валентина
Дело о грандиозной афере со столичной недвижимостью направлено в суд
В Петербурге ищут охотника за пылевыми бурями
В Петербурге появилась памятная табличка дедушке Сергея Довлатова
Спасатели потушили пожар на 100 «квадратах» в Красногвардейском районе