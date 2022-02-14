Учены разработали детектор, который может обнаружить коронавирус на ранней стадии

В Роспотребнадзоре разработали детектор, обнаруживающий коронавирусную инфекцию на ранней стадии.
Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, которая может обнаружить COVID-19 не только на самой ранней стадии, но и при минимальной концентрации инфекции в организме. Об этом сообщают РИА Новости.
Отмечается, что новый детектор зарегистрирован в Роспатенте. Он относится к сфере генной инженерии и биотехнологии.
Новая технология основана на применении молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для сверхчувствительного выявления РНК вируса.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что новое исследование может позволить проводить диагностику прямо у постели больного. Больших затрат на производство такой высокочувствительной системы не нужно.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению британских ученых, следующий штамм коронавируса может быть гораздо опаснее предыдущих вариантов.