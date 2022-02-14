Учены разработали детектор, который может обнаружить коронавирус на ранней стадии

Учены разработали детектор, который может обнаружить коронавирус на ранней стадии
Учены разработали детектор, который может обнаружить коронавирус на ранней стадии. Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре разработали детектор, обнаруживающий коронавирусную инфекцию на ранней стадии.

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, которая может обнаружить COVID-19 не только на самой ранней стадии, но и при минимальной концентрации инфекции в организме. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что новый детектор зарегистрирован в Роспатенте. Он относится к сфере генной инженерии и биотехнологии.

Новая технология основана на применении молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для сверхчувствительного выявления РНК вируса.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что новое исследование может позволить проводить диагностику прямо у постели больного. Больших затрат на производство такой высокочувствительной системы не нужно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению британских ученых, следующий штамм коронавируса может быть гораздо опаснее предыдущих вариантов.

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