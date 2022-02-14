Учены разработали детектор, который может обнаружить коронавирус на ранней стадии

Учены разработали детектор, который может обнаружить коронавирус на ранней стадии. Фото: Pixabay

Учены разработали детектор, который может обнаружить коронавирус на ранней стадии. Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре разработали детектор, обнаруживающий коронавирусную инфекцию на ранней стадии.

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, которая может обнаружить COVID-19 не только на самой ранней стадии, но и при минимальной концентрации инфекции в организме. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что новый детектор зарегистрирован в Роспатенте. Он относится к сфере генной инженерии и биотехнологии.

Новая технология основана на применении молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для сверхчувствительного выявления РНК вируса.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что новое исследование может позволить проводить диагностику прямо у постели больного. Больших затрат на производство такой высокочувствительной системы не нужно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению британских ученых, следующий штамм коронавируса может быть гораздо опаснее предыдущих вариантов.