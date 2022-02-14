Для российских водителей открыли новые правила получения медицинской справки

Для россиян, лишенных прав за вождение в нетрезвом виде или за отказ в медосвидетельствовании, с марта текущего года будут действовать новые правила на получения медсправки: нужно будет в обязательном порядке сдавать анализы.

Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал, что раньше после лишения прав, автомобилист мог получит медицинскую справку, не сдавая анализ крови и другие определенные анализы. Теперь же такие анализы нужно будет сдать обязательно. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что для примерных водителей, грубо не нарушающих ПДД, изменений не произойдет. Отправить на сдачу анализов могут, если врач на медкомиссии выявит у человека признаки хронического употребления алкоголя или наркомании.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалист предложила конфисковать в России автомобили у водителей-лихачей.