Мужчина на снегоходе нашел скелет в лесу Ленобласти

В лесу Ломоносовского района Ленинградской области нашли скелетированные останки женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb, поздно вечером 12 февраля в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что нашел скелетированные останки женщины, когда катался на снегоходе в лесу деревни Сурье. Труп находился в пяти километрах от проезжей части. Из-за труднодоступности места и темноты он пообещал показать, где находится скелет, на следующее утро.

Утром 13 февраля к месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Мужчина привел правоохранителей к скелетированному трупу женщины. Она была одета в резиновые сапоги, ветровку, кофту и штаны. Признаков криминальной смерти на ее теле не нашли.

Причину смерти установят в морге. Обстоятельства гибели женщины устанавливаются.

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