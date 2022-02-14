Россияне получат по 3600 рублей: ПФР начал прием заявлений на выплату

Россияне получат по 3600 рублей: ПФР начал прием заявлений на выплату
Речь идет о разовой выплате беременным и тем, кто уже родил ребенка. Фото: Pixabay

В Пенсионном фонде России напомнили, что начали принимать заявления на новую денежную выплату. Выдавать средства будут всего один раз и при определенных условиях.

Речь идет о разовой выплате беременным и тем, кто уже родил ребенка. Получить пособие смогут только неработающие женщины. Это может быть как родившая женщина, так и та, которая усыновила или удочерила ребенка в возрасте до 3 месяцев.

Для получения выплаты гражданка должна быть признана безработной на бирже труда. Кроме того, женщина должна была остаться безработной по причине ликвидации предприятия или в связи с прекращением деятельности в качестве ИП, нотариуса или адвоката.

Заявление можно подать в отделениях ПФР или МФЦ. Потребуется справка из службы занятости и документ из женской консультации.

Размер пособия составляет 767 рублей в месяц, но учитывая, что отпуск по беременности и родам составляет 140 дней, россиянкам выплатят 3 579 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам в РФ рассказали, кто получит по 200 тысяч рублей с 14 февраля.

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