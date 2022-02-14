Полицейские со стрельбой остановили пьяного водителя автовоза на трассе Москва — Петербург

Пьяному водителю грозит административный арест и лишение прав. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Пьяному водителю грозит административный арест и лишение прав. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

На трассе Москва — Петербург в Тосненском районе Ленобласти с погоней и стрельбой задержали опасного водителя автовоза, устроившего «пьяный фристайл».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, все произошло днем 12 февраля. Патрульный экипаж ДПС заметил автовоз «Скания», перевозивший восемь иномарок, который нарушал ПДД. Водитель периодически выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для других автомобилистов.

Проезжая поселок Ушаки, стражи порядка решили применить оружие и несколькими выстрелами пробили колесо грузовика, после чего большегруз остановился.

За рулем автовоза находился 29-летний пьяный водитель. В отделе полиции он признался, что даже не помнит, как сел за руль. Он вез машины из Красного Бора в Симферополь.

В отношении водителя составлены несколько административных протоколов. За неповиновение правоохранителям его ждет административный арест, а за вождение в состоянии опьянения — лишение прав.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подвыпивший водитель «Мазды», устроивший ДТП с патрульным автомобилем, стал фигурантом уголовного дела.