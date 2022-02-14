Самое время закупаться: какую валюту стоит срочно приобрести россиянам

Владимир Григорьев, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН, поделился актуальным прогнозом ситуации на валютном рынке. Специалист ожидает скачок доллара США и швейцарского франка весной этого года.

Как сообщает «Прайм», такие выводы Григорьев сделал исходя из планов американского ФРС поднять ключевую ставку. Ранее сообщалось, что повышение произойдет в марте 2022 года.

Если эта информация подтвердится, то американская валюта неизбежно взлетит вверх. Швейцарский франк тоже сохранит позиции. Он может подорожать, так как государство играет одну из ключевых ролей на мировом финансовом рынке. Таким образом, эти две валюты могут в скором времени значительно прибавить в цене. Стоит воспользоваться благоприятным моментом и перевести накопления именно в них.

При этом евро не имеет столь прочных позиций, так как используется для расчетов в различных странах. Многие из них не вносят существенного вклада в экономику. А некоторые страны, например, Греция, и вовсе ждут перераспределения средств от других более успешных соседей по альянсу.

Китайский юань не привлекателен по причине зависимости от экспортных поставок. В японскую йену и британский фунт эксперт тоже не советует вкладываться – стремительного роста курса эти валюты в ближайшее время не продемонстрируют.

Ранее покупать швейцарские франки рекомендовал еще один эксперт в сфере финансов — известный российский экономист Михаил Делягин. Как сообщала ИА DEITA.RU две недели назад, перевод сбережений в эту валюту позволит россиянам сохранить их покупательную способность.

Если в ближайшие полгода крупных покупок не планируется, а свободные средства есть, такая сделка будет выгодным вложением.