«Вектор»: три дозы вакцины «Эпиваккорона-Н» предназначены для людей со слабым иммунитетом

Три дозы вакцины "Эпиваккорона-Н" предназначены для людей со слабым иммунитетом. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Три дозы вакцины "Эпиваккорона-Н" предназначены для людей со слабым иммунитетом. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Двукратная и трехкратная схемы введения вакцины «Эпиваккорона-Н» в любом случае обеспечивают иммунитет, но три прививки предпочтительно людям с ослабленным иммунитетом.

В центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили о назначении трехкратной дозы вакцины «Эпиваккорона-Н». Чаще всего в таком количестве ее лучше применять для людей, у которых ослаб иммунитет на фоне хронических заболеваний. Об этом пишет ТАСС.

До этого в инструкции к вакцине появились изменения, согласно которым препарат можно вводить тремя дозами. Согласно документу, через два месяца после второй дозы можно сделать прививку третий раз.

В «Векторе» отмечают, что через шесть месяцев после начала курса вакцинации антитела к COVID-19 сохранились у 81% добровольцев, которые получили две дозы препарата «Эпиваккорона-Н». Также антитела сохранились и у 98% вакцинированных трехкратно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по сравнению с внутримышечной вакциной назальная может оказаться более опасной.