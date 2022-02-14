Петербуржцы перешли с мелодрам на комедии

Жанр мелодрамы не популярен среди пользователей сервиса «МегаФон ТВ» в Санкт-Петебурге. Романтичные сюжеты значительно уступают комедиям и триллерам в рейтинге сериалов и фильмов. К таким выводам пришли специалисты компании, изучив обезличенную статистику онлайн-просмотров в регионе за 2021 год.

Петербургские зрители онлайн-кинотеатра в подавляющем большинстве случаев отдают предпочтение комедиям — на этот жанр приходится 63% от всех просмотров. На втором месте по популярности триллеры – 25%. Мелодрамы только на третьей строчке с результатом – чуть более 7% просмотров. Тренд принципиально не меняется в течение года, в том числе и в феврале — накануне Дня всех влюбленных. Психологи объясняют популярность комедии и триллера тем что, в повседневной жизни люди не всегда могут реализовать свои эмоциональные потребности и делают это, просматривая смешное или страшное кино.

«Комедии смотрят для того, чтобы получить удовольствие и стимулировать выработку определенных гормонов: серотонина, окситоцина, эндорфина, дофамина – в совокупности они вызывают прилив сил, эмоциональное ощущение счастья. Очень похожие ощущения испытывают зрители при просмотре триллеров, потому что после надвигающегося напряжения обязательно возникает облегчение», – комментирует клинический психолог Антон Грицай.

По статистике петербуржцы смотрят сериалы в интернете в 22 раза чаще, чем полнометражные фильмы. При этом кино преимущественно выбирают на выходных, а просмотры «мыльных опер» стабильно высокие в течение недели. Вероятно это следствие разного хронометража кинолент – выделить 40-60 минут в день на очередную серию ситкома проще, чем 2,5-3 часа на художественный фильм.

Топ сериалов среди жителей региона сформировался благодаря выходам новых сезонов популярных проектов: триллера «Содержанки», комедий «Гранд» и «Ивановы-Ивановы». В категории полнометражного кино три первые строчки занимают премьеры 2021 года — сказка «Последний богатырь: Корень зла», семейный фильм «Пара из будущего» и роуд-муви «Родные».