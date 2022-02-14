В понедельник вечером Петербург утопает в 7-балльных пробках

В понедельник вечером Петербург утопает в 7-балльных пробках
Пробки в Петербурге достигли 7 баллов. Фото: "Яндекс пробки"

В Петербурге вечером на дорогах замечены семибалльные пробки. В понедельник, 14 февраля, магистрали Северной столицы частично встали.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 19:00, в городе семибалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. 7-балльные трудности будут продолжаться до 20 часов. Затем заторы станут четырехбалльными.

«Красные» участки замечены на улице Правды, на улице Марата, на Невском проспекте, на Гончарной улице, на Лиговском проспекте, на Кременчугской улице, на Тележной улице, на улице профессора Ивашенцова, на Садовой улице, на Тучковом мосту, на Дворцовой набережной, на набережной Макарова, на Введенской улице, на Большом проспекте П.С., на Чкаловском проспекте, на Каменноостровском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авария во Всеволожске заблокировала движение к Дороге жизни.

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