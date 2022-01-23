Авария во Всеволожске заблокировала движение к Дороге жизни

Авария во Всеволожске заблокировала движение к Дороге жизни
Дорожный инцидент случился на пересечении Колтушского шоссе и Октябрьского проспекта. Фото: https://vk.com/spb_today

Вечером 23 января во Всеволожске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

В результате аварии полоса движения в сторону Дороги жизни оказалась перекрыта. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить KIA и Ford. Дорожный инцидент случился на пересечении Колтушского шоссе и Октябрьского проспекта.

Объезжать место происшествия приходится по встречной полосе.

«ДТП в городе Всеволожске на пересечении Колтушского шоссе и Октябрьского проспекта с участием автомобилей KIA и Ford. Полоса движения в сторону Дороги Жизни перекрыта. Объезд по встречной полосе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое детей получили сотрясение мозга из-за аварии на Подвойского.

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