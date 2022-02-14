Упрощенный порядок получения инвалидности в России продлят до июля

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации упрощенный порядок получения инвалидности будет продлен до 1 июля 2022 года.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Глава ведомства отметил, что данная мера продолжит действовать из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране, передает ТАСС.

«Временный порядок действует до 1 марта. С учетом текущего положения вещей мы его планируем продлить до 1 июля», — заявили на онлайн-совещании по итогам недели приемов «Единой России» по социальным вопросам.

В рамках упрощенного порядка признания инвалидности можно исключить присутствие инвалида при оформлении или продлении инвалидности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге инвалид отсудила у Смольного полмиллиона, потраченные на лекарства.