Автор гигантских фекалий публично извинился перед петербуржцами

Автор гигантских фекалий публично извинился перед петербуржцами
Произведение из снега появилось в Северной столице день назад. Фото: Instagram «volkov___vanya»

Художник Иван Волков, который слепил и покрасил огромные снежные фекалии на Марсовом поле, публично извинился перед жителями Санкт-Петербурга за свой арт-объект.

Рукописный текст опубликовала «Фонтанка.ру». Записку адвокат Тимофей Евсеев показал в понедельник, 14 февраля.

По словам защитника Волкова, художник раскаялся в своем поступке. Он также добавил, что «он адекватный человек, понимает, что кого-то это могло оскорбить».

Сейчас автор арт-объекта находится под обязательством о явке, уголовное дело в отношении него не прекратили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коммунальщики убрали арт-объект в виде фекалии с Марсова поля. Некоторые петербуржцы предположили, что такое творчество может быть намеком на плохую уборку снега в городе, а другая группа людей рассматривают этот порыв Волкова как безобидную шутку. Цель создания неоднозначного арт-объекта не обозначается автором.

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Автор гигантских фекалий публично извинился перед петербуржцами
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