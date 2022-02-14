Житель Ленобласти зарезал мужчину и женщину в День всех влюбленных

В Выборгском районе Ленобласти были обнаружены тела мужчины и женщины с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемый в убийстве задержан.

Трупы были найдены 14 февраля в квартире по Ленинградскому шоссе в городе Каменногорск. По факту убийства двух лиц возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области, прибывшие на место трагедии правоохранители выяснили, что ранения причинил знакомый погибших. Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения несколько раз ударил их ножом во время ссоры. Причиной агрессии стала ссора.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина вывез знакомого в лес и зарубил его серпом. Убийство произошло 11 лет назад. Подозреваемый пойман только сейчас. К слову, он был хорошо знаком с погибшим.