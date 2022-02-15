Сын заболевшего коронавирусом Жириновского опубликовал пост с фразой «только живи»

Сын заболевшего коронавирусом Жириновского опубликовал пост с фразой &#171;только живи&#187;
Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Бывший вице-спикер Госдумы и сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал пост в соцсетях, который сопроводил статусом «беспокоится».

«Только живи!» — написал он в Facebook.

Напомним, 75-летнего политика госпитализировали в московскую Центральную клиническую больницу 2 февраля. Ему диагностировали коронавирусную инфекцию. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.

В декабре политик заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Жириновский две недели скрывал заражение COVID.

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