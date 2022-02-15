Финансист рассказал, какой подарок ждет рубль в марте

Финансист рассказал, какой подарок ждет рубль в марте
Ухудшение позиций рубля эксперты связывают с общим пессимизмом на мировых биржах. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что угроза введения новых санкций против России, а также обострения геополитической ситуации вокруг Украины, по-прежнему остается высокой.

По словам эксперт, негативно на рубль повлияет и ужесточение политики ФРС, а также возобновление покупок валюты Минфином на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Среди поддерживающих рубль факторов он выделил недавний рост до рекордных уровней цен на нефть. Также аналитик указал и на жесткую политику Центробанка, позитивно влияющую на отечественную валюту.

«Российская валюта, скорее всего, будет находиться в диапазоне 73-76 рублей за доллар в ближайшие несколько недель в случае отсутствия «черных лебедей», связанных с геополитическим фактором», — приводит его слова агентство «Прайм».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что финансист заявил о риске обвала рубля в случае вооруженного конфликта с участием России. При текущей напряженности на геополитическом поле рубль может закрепиться в районе 80 единиц за доллар и более 90 — за евро. Американская валюта может стоить и сто рублей, если нефтяной рынок обвалит новый опасный штамм коронавируса.

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