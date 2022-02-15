Российских пенсионеров могут освободить от одного налога

Повышенные выплаты по страховой части начались уже с января. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Повышенные выплаты по страховой части начались уже с января. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Госдуме предложили ввести для пенсионеров новую льготу. Их хотят освободить от уплаты налогов при получении наследства.

Соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов направил в Минтруд. По словам парламентария, сумма пошлины может являться существенным бременем для пенсионеров.

«Предлагаем освободить пенсионеров от уплаты госпошлины при вступлении в наследство. Размер госпошлины может составлять для пенсионеров существенную сумму, соразмерную ежемесячной пенсии или превышающую ее», — приводит его слова Telegram-канал ЛДПР.

В настоящее время от уплаты госпошлины при вступлении в право наследования освобождены несовершеннолетние, герои СССР и РФ и ветераны ВОВ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что органы социальной защиты населения могут выплатить некоторым пенсионерам дополнительно 3300 рублей. Эта единовременная выплата доступна не во всех регионах. Для того, чтобы ее оформить, нужно обратиться с заявлением в отделение социальной защиты по месту проживания.