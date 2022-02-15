Депутат предложил новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Депутат петербургского ЗакСа Павел Крупник предложил бороться с телефонными мошенниками с помощью «Госуслуг». Соответствующее письмо он направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

Депутат предложил создать на портале «Госуслуги» специальный раздел для жалоб граждан на телефонных мошенников, сообщает RT.

Мошенники часто звонят людям под видом сотрудников банков, работников «служб безопасности», полицейских, и незаконно получают доступ к банковским счетам или провоцируют граждан переводить деньги на счета злоумышленников.

«В данной связи прошу вас оценить идею внедрения в единый портал государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» раздела, позволяющего оперативно сообщить о факте мошеннических действий, который одновременно будет иметь статус официального обращения в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

По словам депутата, такой раздел поможет в разработке мер противодействия финансовым киберпреступлениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что как самая уязвимая категория россиян, пенсионеры являются наиболее доступной мишенью для действия различных мошенников. Одним из наиболее распространенных методов мошенничества сегодня остается социальная инженерия.