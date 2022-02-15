Число злостных неплательщиков в РФ достигло рекордных 8,6 млн

Число злостных неплательщиков в РФ достигло рекордных 8,6 млн
В Госдуме предложили увеличить в 2022 году налоги для богатых граждан в России. Фото: Pixabay

В России число злостных неплательщиков по итогам прошлого года выросло до 8,6 млн.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), такой показатель стал максимумом за все время ведения статистики ведомства — с 2012 года (тогда число таких россиян составило 2,2 млн). Кроме того, в 2021 году выросли темпы роста числа граждан РФ, долги которых спишут принудительно по решению суда, пишут «Известия».

За год число должников выросло на 1,6 млн против прошлогодних 1,2 млн. В 2020 году было возбуждено 7 млн таких исполнительных производств, в 2019-м — 5,8 млн, в 2018-м — 4,4 млн, в 2017-м — 3,2 млн.

Общая сумма, которую планируется взыскать, составляет 1,1 трлн рублей по начатым за пошлый год исполнительным делам.

В 2021 году взысканная сумма задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций составила 185,2 млрд рублей, а в позапрошлом году — 142,8 млрд.

По мнению экспертов, количество должников выросло вследствие пандемии и роста долговой нагрузки населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что некоторые пожилые люди в России при выходе на пенсию начинают сдавать жилье, что обязывает их, как и любых других граждан, платить налоги от получаемой прибыли. Для пенсионеров, занимающихся сдачей жилья, есть как плюсы, так и минусы.

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