В Петербурге пенсионерка перевела «брокерам» более 1 млн рублей

Пенсионерка стала жертвой мошенников в Кировском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 14 февраля в полицию обратилась женщина 1957 года рождения, проживающая на улице Стойкости. По ее словам, 25 декабря 2021 года около 11:00 ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником брокерской компании «Invest-Flow» по имени Сергей, и предложил участвовать в торгах на бирже, после чего пожилая женщина перевела на указанный неизвестным счет 1 025 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во дворе на Софийской мигранту прострелили щеку.