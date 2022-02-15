Пятеро пенсионеров в Петербурге купили у мошенницы путевки на Кубу

Пятеро пенсионеров в Петербурге стали жертвами телефонной мошенницы, которая обещала свозить их по «горячим» путевкам на Кубу.

Как стало известно Gazeta.SPb, все пострадавшие обратились в полицию вечером 14 февраля. Все они рассказали одну и ту же историю: в середине января им звонила женщина, которая представлялась 27-летней Валерией из Псковской области. Она обещала им путевку на Кубу по «горячей» цене.

Первым оказался 84-летний пенсионер из Колпино. Он заплатил «турагенту» 40 тысяч рублей. Такие же суммы мошеннице перевели 82-летняя жительница Петергофа, 70-летняя пенсионерка с Народной улицы и 72-летняя женщина с Ланского шоссе.

Больше всего денег злоумышленнице удалось выманить у 64-летней петербурженки с Богатырского проспекта — она отдала за тур на Остров свободы 110 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пенсионерка перевела «брокерам» более 1 млн рублей.